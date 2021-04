Said AHARDANE

Real state Sales Manager en freelance

- La rédaction des publications sur les réseaux sociaux, la création des articles sur différents sites.

-La vente des terrains industriels à Casablanca et régions

-La vente des terrains zone immeubles /villas à Casablancaaux promoteurs ou aux particuliers

-La vente avec Prestigia des appartements et des villas à Bouskoura golf city /A Marrakech golf city et Argana golf resort / A la plage des nations la commercialisation des appartements et des lots de terrains zone villas -La vente des appartements à Riad Elandalous Rabat /-La vente des appartements et des lots de terrains zone immeubles à Fés

-La vente des lots de terrains zone immeubles avec SAADA groupe Palmeraie à Casablanca,Berrichid et Fés

Aussi le Recouvrement téléphonique et sur le terrain aussi la vente de plusieurs projets et de la gestion de la publicité à Casablanca , Rabat ,plage des nations et Marrakech avec des Groupes Immobiliers de renommées et des personnes physiques le contact direct avec les promoteurs immobiliers, les notaires et la Banque, le suivi avec la Banque pour l’octroi de crédit immobilier hypothécaire jusqu’à l’encaissement du chèque par le notaire , le recouvrement des créances impayées auprès des clients aussi des notaires pour le compte des promoteurs immobiliers ,cadre en mission répond aux nouveaux besoins des entreprises en matière de conseil,, d'externalisation, de management de transition, de gestion la vente de projets ,j'interviens essentiellement en TPE/PME/PMI en utilisant diverses méthodologies propres à :

–• Connaissances spécialisées: • Administratif • Acuité des affaires • Communication (verbale, écrite) • Connaissances en informatique et en logiciels • Contrôle de documents • Lois et règlements pertinents • Recherche • MS Office • Macro MS Excel et traits de personnalité: • Précision • Capacité d'analyse • Attention aux détails • Analyse des données • Flexibilité • Indépendance • Motivation personnelle • Planification et organisation • Pro activité • Excellence des processus • Productivité • Gestion de projet.



Mes compétences :

la supervision

CGI Web Development

Prospection