Mohamed EL KHADIRI

• Management d’équipes informatique : je dispose d’une expérience solide de management dans un environnement exigeant et à la pointe de la technologie (salle des marchés, portefeuille applicatif de 1000 applications dont 100 critiques, plus de 10000 clients dans le monde, 8 entités fonctionnelles différentes) et en perpétuel mouvement (aguerri à la conduite du changement).



• La maîtrise de la gouvernance IT et du service client : j’ai managé et mis en place de larges équipes en charge directement de garantir une production de qualité (division par 2 du nombre d’incidents) et d’offrir un service de qualité à des utilisateurs exigeants.



• L’efficacité opérationnelle : j’ai réussi à baisser les coûts de fonctionnement de mon service de 8 M€ (sur un budget de 40 M€).



Mes compétences :

ITILV3

Lean management

Six sigma

Management

Support

IT services

Service Client et qualité de service