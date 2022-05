Dynamique, entreprenant , des qualiter qui me semble indispensable pour s'imposer dans le domaine des travaux publics. Je souhaite m'inscrire durablement dans une entreprise pour continuer d'apprendre et evoluer vers un poste à responsabiliteé .



Mes compétences :

Lecture de plan

Pose de réseau sec et humide

Utilisation laser et lunette de chantier

Implantation

Mise à la cote tampon