Mohamed EL KHOUSSIRY

Actuellement étudiant en troisiéme année en EXPERT INFORMATIQUE ET SYSTEME D 'INFORMATION à SUPINFO International University a Paris. Je suis a la recherche d'un stage a partir de Juillet d'une durée de 3 mois et ainsi que d'un contrat de professionnalisation a partir de Novembre Décembre 2015.





Ayant acquis dans le cadre de mes études et stage une bonne maîtrise des langages de programmation ainsi que de solides compétences dans la gestion des systèmes d'information. Je pourrais être rapidement autonome.



Travailleur et volontaire, possédant une très bonne faculté d'adaptation et un sens relationnel développé, je souhaiterais intégrer une équipe dynamique.



N 'hésitez pas a me contacter par mail pour toute proposition.



Mes compétences :

UML/OMT

Java

SQL

Merise Methodology

Web Services

Visual Basic .NET

Spring Framework

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

Microsoft Word

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Java 2 Enterprise Edition

HTML5

HTML

C++

C Programming Language

Acess