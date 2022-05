Mohamed EL MADRAB

Avec une expérience en laboratoire de recherche comme dans le secteur de l'inspection et de l'ingénierie, j'ai pu intervenir aussi bien sur des études paramétrique ou de l'optimisation d'outils, que sur du codage et de la modélisation.

Capable d'établir un diagnostic, ou de proposer des actions correctives, mon aisance relationnelle et ma connaissance des règlementation me permettent aussi de participer à la formation utilisateurs ou à des audits.

Disponible immédiatement, je suis totalement mobile.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Windows

Matlab

Linux

CATIA

C++

C Programming Language

Réglementation ICPE

Simulation numérique

SEVESO

Programmation informatique