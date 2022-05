Je suis Mohamed EL MARBOUH, j'ai 27 ans, je travaille actuellement à SODEXO en qualité d'un contrôleur de gestion.

Ma mission s'articule sur la mise en place une nouvelle discussion budgétaire et un contrôle modernisé fondé sur des relations transparentes et confiantes avec les fonctions et les services, et un contrôle opérationnel des processus et procédures de travail.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit financier

Audit interne

Management de projet

Management de la connaissance

Audit Comptable et Financier

Normes IFRS

Systèmes d'Information

Management de la qualité

consolidation