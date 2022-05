Mohamed EL MASSAOUDI

En tant que senior software engineer, je mets à votre disposition mes compétences acquises après une longue et riche expérience au sein de l'entreprise Worldline (filiale du groupe AtoS).

Durant toutes ces années, j'ai eu l'occasion de développer de nombreux savoir-faire tant sur le plan technique qu'organisationnel, et ce, à travers les différents rôles/tâches que l'on m'a confié : Scrum master , référent technique (Java/JEE), analyse/conception.

Je suis certifié OCA Java 8 (https://www.youracclaim.com/badges/6e72ab19-bf4e-4d3e-b910-1dc613ab69e9 ) et Scrum master.

Au niveau fonctionnel, j’ai été confronté aux domaines des objets connectés (IoT), de l’e-commerce et de la gestion de contenu.



Mes compétences :

Eclipse

Apache Camel

MySQL

MongoDB

Spring

Gitlab

Sonar

Java EE

Java

Jenkins

Scrum master