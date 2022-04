Hda BAHHOU

Ingénieur sénior en Java/JEE avec une expérience solide dans le domaine au sein d'entreprises privées et publiques telles que les entreprises de télécom, retail, banques ou à la commission européenne. Avec une expertise en Java et Java EE, ayant rempli des rôles de Leader technique, chef d'équipe, Scrum master. Diplômé d'un DESS Ingénierie des Projets informatiques, je mets mes connaissances et mes expertises au service des entreprises soucieuses de développer des projets innovants dans les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Analyse

Informatique

NTIC

Nouvelles technologies

UML

Agile Scrum

Java/JEE

Scrum master

Gestion de projet