Mohamed El Mehdi LEMSSOUGUER

L' électronique exploite la totalité des phénomènes et lois électriques et électromagnétiques dans la perspective de leurs applications techniques. Aujourd'hui, elle est fortement marquée par les évolutions de la technologie informatique et de la microélectronique.

De nos jours, notre pays connait une grande révolution au domaine, ce qui requiert des chercheurs, ingénieurs et techniciens compétents et fiables.

Et pour ce, j'ai opté à mener ma carrière universitaire en électrotechnique, électronique, automatique, automatismes, télécommunications et informatique industrielle en fixant mes objectifs en terme de polyvalence et de compétence.

Par ailleurs et en tant qu'un ex-joueur capitaine de football, je possède une expérience considérable en gestion et motivation d'équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement personnel

Travail en équipe

Etude technique

Simulink

VHDL

MATLAB

Unity pro

Automatisation

Programmation orientée objet

Automatismes industriels