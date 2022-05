Mohamed EL MOKHTARI

UBARISTI MAROC SARL est une entreprise Spécialisés dans la vente et location des matériels neuf et D’occasion pour les travaux publics et bâtiment. Nous sommes installer à Tanger (Maroc), depuis le 1er mai 2011. Appartiennent au groupe d' entreprises TXIMELA, une entreprise située dans le Pays basque, nord de l'Espagne .



Nous sommes situés à zone industriel Gzenaya de la parcelle N °57 de 2800 m2 situe à route de Rabat ( juste en face de l'entrée de la zone franche de Tanger )



UBARITI MAROC a l’exclusivité de l'importation et la distribution des marques JASO( Grues à tour), AUTEC (télécommande, piles, chargeurs de batterie…etc ) et KUBOTA( Matériel Travaux Publics). Vous trouverez ici un grand choix de matériel adapté à vos travaux.



Le matériel loué sans chauffeur. Pour les travaux publics, vous trouverez: des mini-pelles et midi-pelles(Kubota) manu-scopies, mini-chargeurs, dumpers, charriot de chantier, charriot a mat télescopique groupe électrogènes et groupe de soudage autonomes nacelles des compacteurs lourd et léger ……



Et pour le matériel de bâtiment: des grues a tours(JASO) série J36MAC, J4010, J4510, J5010 avec des systèmes de commande sans fil (AUTEC). Bétonnières, compresseurs, marteaux piqueurs... Pour tous vos projets, vous pouvez nous demander conseil sur le matériel dont vous avez besoin merci.