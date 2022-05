Mohamed EL MOUDEN

*Président de l’Association BASSMA pour la Création et les Bonnes Œuvres.

*Responsable d’animation à l’agence POMPELUP EVENT à Marrakech

*Animateur Micro : soirées, spectacles, podiums, grandes surfaces, club de loisir …

*Prix de Meilleur Animateur Micro à l’opération « Plages Propres » à Assilah 2011 organisé par la Fondation Mohamed 6 pour la Protection de l’Environnement & l’ONCF.

*Responsable d’animation par intérim à Hôtel les Almoravides Nouvelles Frontières .

*Téléacteur à Gossip phone.

*Assistant de guide de balades culturelles à Marrakech.

*Responsable de relation publique à Hôtel Tafoukt Agadir.

*Régisseur et assistant de scénographe avec la troupe de théâtre TENSIFT.

*Transfériste à Hôtel club Issil.

*Animateur polyvalent à Hôtel club Issil, Tafoukt, Le Marrakech, et kenzi ; ; Oasis.

*Formation en Communication avec l’entraineur des jeunes AHMED KODDOUS,

grands entraîneurs adjoint de Dr IBRAHIM AL-FIQI à la faculté Al Qadi Ayyad

*Formation de responsable d’animation à hôtel Paladien les Almoravides NF.

*Diplôme de technicien spécialisé en animation touristique à l’ISHR.

*Baccalauréat en sciences expérimentales.





Mes compétences :

Animation

Evénementiel