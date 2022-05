Mohamed EL MOUNTASSIR

Master en Marketing des Services à l’IAE Toulouse combiné à une expérience en agence de communication publicitaire, je m’exerce toujours à approfondir mes connaissances en communication et marketing dans le but de s’attaquer à de nouveaux horizons.

Un parcours professionnel modeste et varié accentué par une dernière expérience en agence publicitaire riche en apprentissage et en responsabilité à l’égard d’un des plus grands du secteur de l’agroalimentaire.

Dans un environnement où la génération des idées créatives fait la différence, j’ai appris que l’esprit d’équipe prime et que la diversité et la convergence des avis mènent à la satisfaction et la perfection.

Un sens de l’organisation que j’ai su forgé suite aux différentes situations d’extrême urgence où les montées d’adrénaline demandent du recul et de la sagesse pour gagner en efficacité.

L’écoute active, le sens de l’observation et d’analyse sont des atouts majeurs que je développe toujours et qui compte beaucoup dans la définition et la résolution des problématiques d’ordre stratégique et opérationnel.