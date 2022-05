Mes compétences :

Réparation PC bureau et portable

Montage vidéo

Bureautique

Sécurité informatique

Développement informatique

Informatique industrielle

Basketball

Programmation orientée objet

Penetration test

Génie électrique

PyQt4

Adobe After Effects

C

Python

C++

Qt4

Simulink

FPGA

VHDL

MATLAB