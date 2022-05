Mohamed EL OMARI

M. El omari œuvre dans le domaine de la conception et du réalisation des systèmes d’information depuis plus de vingt années notamment auprès de grandes entreprises en France et au Maroc : EDF-GDF ,CORINF, Compagnie d’Assurances ES-SAADA ,ORSIA ... Après une expérience réussie dans le domaine du développement des systèmes informatiques auprès notamment du EDF-GDF de Paris-ile-de-France, il a rejoint le Cabinet CORINF où il a dirigé le département informatique, puis chef de service informatique à la compagnie d’Assurance ES-SAADA où il a participé activement à la modernisation de son système informatique ,Directeur de projet dans la firme d’audit et de conseil ORSIA Consulting, il a dirigé plusieurs projets d’envergure tels que des audits opérationnels, des schémas directeurs informatiques, des projets de restructuration et d’intégration de systèmes auprès de clients relevant de divers secteurs d’activité économique (santé et prévoyance sociale, offices, banque, assurance, administration, industrie.. ).



