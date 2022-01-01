Mohamed EL OMARI

AGENT DE MAITRISE.
NIVEAU D'ETUDE BAC+3.
8 ANS D'EXPERIENCE DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES (O.C.P).
-CHEF D'EQUIPE.
-ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF.
-RESPONSABLE TRAVAUX NEUFS.
-GESTION MATERIEL INSTRUMENTATION.
20 ANS D'EXPERIENCE AVEC MAPICER GROUPE SNEF.
-REALISATION DES PLANS INSTRUMENTATIONS.
-REALISATION DES STANDART DE MONTAGE INSTRUMENTATION.
-REALISATION DES PLANS BASSE TENSION.
-SUPERVISION DE MONTAGE INSTRUMENTATION.
-COMMISSIONNING.
-PARAMETRAGE ET CONFIGURATION DU LOT INSTRUMENTATION.
-TEST DES SIGNAUX ET BOUCLE DE REGULATION.
-TEST ELECTRIQUE BASSE TENSION.
-SUPERVISION DE MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES CAMERAS PROCESS ET DE SURVEILLANCE,DES CABINES D'ANALYSE ET DES OPACIMETRES.
-SUPERVISION DE MONTAGE DES SCANNERS DE FOUR.
Mes compétences :
TECHNICIEN INSTRUMENTISTE
Technicien de maintenance
SUPERVISION INSTRUMENTATION
SUPERVISION INSTRUMENTATION ELECTRICITE
SUPERVISION INSTRUMENTATION AUTOMATISME
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée