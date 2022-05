Mohamed EL OMARI

AGENT DE MAITRISE.

NIVEAU D'ETUDE BAC+3.

8 ANS D'EXPERIENCE DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES (O.C.P).

-CHEF D'EQUIPE.

-ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF.

-RESPONSABLE TRAVAUX NEUFS.

-GESTION MATERIEL INSTRUMENTATION.

20 ANS D'EXPERIENCE AVEC MAPICER GROUPE SNEF.

-REALISATION DES PLANS INSTRUMENTATIONS.

-REALISATION DES STANDART DE MONTAGE INSTRUMENTATION.

-REALISATION DES PLANS BASSE TENSION.

-SUPERVISION DE MONTAGE INSTRUMENTATION.

-COMMISSIONNING.

-PARAMETRAGE ET CONFIGURATION DU LOT INSTRUMENTATION.

-TEST DES SIGNAUX ET BOUCLE DE REGULATION.

-TEST ELECTRIQUE BASSE TENSION.

-SUPERVISION DE MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES CAMERAS PROCESS ET DE SURVEILLANCE,DES CABINES D'ANALYSE ET DES OPACIMETRES.

-SUPERVISION DE MONTAGE DES SCANNERS DE FOUR.



Mes compétences :

TECHNICIEN INSTRUMENTISTE

Technicien de maintenance

SUPERVISION INSTRUMENTATION

SUPERVISION INSTRUMENTATION ELECTRICITE

SUPERVISION INSTRUMENTATION AUTOMATISME