Mohamed EL YAHYAOUI

Ma 1 ère expérience était au sein de la régie autonome de distribution eau et Electricité de tetouan en 1990 ou j'ai renforcé ma partie relationnelle et mon expérience professionnelle dans une structure nouvelle pour le Maroc c'est la gestion autonome des offices sous la tutelle de ministère de l’intérieur



2 émie partie de ma carrier débute en 2002 avec entrée de la gestion délègue société amendis une nouvelle organisation et un mode de travail intense et structurer nouvelle notion de ménagement la partie commercialisation est développée la notion management et la mise a niveau des agences au niveau moyen de travail et la ménagement des agences sous un style uniforme dans la région tanger tetouan.