Mohamed ELAQQAD

Je suis actuellement étudiant à l'École Nationale Supérieure des Mines de Nancy pour devenir ingénieur généraliste spécialisé en informatique et système.

Concernant mes motivations, j'ai un intérêt particulier dans un premier lieu pour la sécurité des systèmes d'informations et tout ce qui relève de la virologie et l'analyse des logiciels (réseaux , vulnérabilités, navigateurs...). Dans un deuxième lieu je m'intéresse au développement de software et aux langages de programmation et surtout l'amélioration et l'optimisation des algorithmes . (Je maîtrise en particulier C/C++,Java,python et d'autres). Dans un troisième lieu je me consacre à réfléchir sur les problématiques liées à la confidentialité et la cryptographie en entreprise.









Mes compétences :

Java

C++

C Programming Language

Python Programming

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Linux

Git

Eclipse

Android

Visual studio 2013