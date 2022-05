Mohamed ELGAIED

Madame, Monsieur



Ma société, EMB, est spécialisée dans les travaux de rénovation et de décoration

Quel que soit votre projet, notre équipe de professionnels met ses compétences et son savoir-faire à votre service.

Je vous propose:

- une assistance technique à votre écoute tout au long de la réalisation de votre chantier,

- les moyens nécessaires pour assurer tout type d'intervention.

- un devis adapté à vos besoins

- une intervention rapide (devis sous 2 jours, intervention sous 15 jours)

N'hésitez pas a me contacter pour plus d'information

M. ElGAIED et son équipe.

tel: M. Elgaied 07.69.18.00.38



Mes compétences :

Conducteur de Travaux