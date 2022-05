Mohamed ELHARCHAOUI

Etant un ingénieur industriel, ma formation a été doté de tous les outils industriels nécessaires pour intégrer les grandes entreprises et de gérés les défis industriels dans un monde industriel compétitif.



En tant que chef de projet, j'etais amené à gérer de grands projets dans tous leurs aspects (coûts, les ressources et temps), également en coordination avec le client et tous les départements de l'entreprise en assurant le respect des jalons client .



Plus important que cela. des conseils de gestion, le leadership et les compétences de communication sont les éléments clés que j'ai appris afin de développer une bonne relation et de faire de tous les défis a realisé plus facile et plus efficace



Mes compétences :

Assembleur

Automatismes et contrôle commande

PL/SQL

Matlab/Simulink

C

Traitement de Signal

JAVA

Automatisme

Automatique

C++

MATLAB

ALLEN BRADLEY

SPC AMDEC 5S 5M PDCA

AutoCAD electrical

Maintenance industrielle

MSP

Kaizen

PL7 pro

5s / TPM

Siemens Step7/WinCC

JIT

TPM

Project Management

Conception multimédia

Cyber-physique

RDF

SPARQL

Web sémantique

Mécatronique

Informatique industrielle

Information Technology

Apprentissage

Intelligence artificielle