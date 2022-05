Mohamed ELKAIM BILLAH

1-Gestion de Production: Chaîne Logistique, MRP I, MRP II, Just in Time, Kanban, SMED, Planification, Ordonnancement, 5S, GPAO…..

2-Management de la Qualité: ISO 9001V2000, ISO 14001V2004, TPM, TQM, SPC, Quality Tools, Tableau de Bord...

3-Gestion de La Maintenance: AMDEC, GMAO, Fiabilité…

4-Mathématique Décisionnelle: Analyse Numérique, Théorie des Graphe, Statistique

5-Electronique Numérique et Analogique, Traitement du Signal, Automatisme, Electrotechnique.

6-Automatique et Régulation, Identification des Systèmes, Réseaux Industriels.

7-Génie des Procédés: Opérations Unitaires (Distillation, Fluidisation, Extraction), Echangeurs Thermique, Thermodynamique, Mécanique des Fluides.

8-Gestion d’Entreprise: Comptabilité Générale, Comptabilité Analytique, Analyse Financière, Marketing, Contrôle du Gestion, Entreprenariat, Gestion des Ressources Humaines, Droit.

9-Système d’Exploitation: Windows 2000/ XP, connaissance de base en Linux/Unix.

10-Modélisation et Système d’Information: MERISE, UML.

11-Languages: Visual BASIC, C/C++, HTML, ASP, Java, Assembler 6809, 68HC11.

12-SGBDR: SQL Server, My SQL, Access

13-Software: Catia, Matlab, R, BusnissPlan, MSProject, Autocad.



Mes compétences :

le Management

Management d'équipe

Optimisation

Optimisation des processus

Performance

Planification