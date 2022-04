Mustapha MARDOULI

Dans un marché, en pleine expansion, sollicité par une clientèle exigeante, vous avez besoin de professionnels autonomes, polyvalents, adaptables et ayant de bonnes relations humaines dans la conduite de projets et l’assistance à la direction des systèmes d'information.



Nous partageons des valeurs communes et essentielles comme l’engagement personnel, la qualité, le professionnalisme, le pragmatisme, l’esprit d’équipe et surtout la maîtrise des enjeux clients.



Une double formation en informatique, en génie électrique et un master en génie civil alliée à une vraie expérience en gestion des achats m’amène à prendre en charge à diverses reprises la responsabilité de:

- Garantir le choix des stratégies achats et du respect de la déontologie du métier,

- Etablir les budgets achats en tenant compte des besoins des services internes et des conditions de marché,

- Négocier les contrats d’achats et sélectionner les fournisseurs susceptibles de fournir des prestations de qualité,

- Garantir la mise en œuvre et la réalisation des programmes achats en veillant à la gestion du processus des consultations et la supervision des opérations,

- Entreprendre une veille active et permanente du marché afin de répondre au mieux aux besoins.



Mon savoir et mon savoir-faire m’a permis de Valoriser mes capacités à intégrer la dimension formation en théorie et en pratique ainsi l’assistance dans chaque projet, et à communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.



Fort de ces diverses expériences, je cherche aujourd’hui à optimiser toutes mes compétences techniques et fonctionnelles et à capitaliser pour renouveler l’intérêt de chaque mission.



Je suis très fortement motivé pour mettre en oeuvre cet acquis au sein d’une organisation performante.



Si nous sommes amenés à collaborer, les exigences de vos clients seront les miennes.

Je suis disponible pour vous rencontrer et vous présenter mes principales motivations.

Dans cette perspective, je vous adresse, Monsieur, mes meilleures salutations.



Mes compétences :

Génie civil

BTP

Microsoft Outlook

budgets

Turbo Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

JavaScript

HTML

Delta Management

C++

C Programming Language

Autocad

Assembler

Adobe Acrobat

eProcurement