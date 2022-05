Mohamed ELKHADIRI

-Chargé du Portefeuille Achats « Transmission & Environnement Technique » : Achats d’Infrastructures SDH, FHN/PDH, Fibres Optiques, Génie Civil, câble sous marin, Equipements satellite, Location bande passante Internet, pylones, shelters, climatisation, groupes électrogènes, onduleurs, solaire… avec un volume annuel moyen de plus de 1 milliard MAD.

-Principal projet réalisé: Réalisation du câble sous marin Atlas Offshore entre Asilah et Marseille pour environ 350 Millions MAD.

-Préparation des cahiers des charges, lancement des consultations sur la base d’un panel Fournisseurs.

-Suivi des consultations, évaluation commerciale des offres.

-Négociation, choix des Fournisseurs et contractualisation.

-Travail en totale collaboration avec les Clients Internes et en respect de la procédure Achats et de la norme de qualité ISO 9001 (avec production des indicateurs de qualité).

-Reporting Achats hebdomadaire et mensuel.

-Réévaluation des Fournisseurs.

-Processus achat systématisé sur ARIBA BAYER.

-Suivi des processus de réception, paiement.

-Gestion d’une équipe de cinq personnes.