Salut à toutes et à tous,



Je suis Mohamed Elkhalfioui , j'ai 25 ans et je suis étudiant en master 2 management des services du tourisme sportif



La sphère « sportive » m’a toujours motivée et, en effet je suis déterminé sur l'idée de travailler dans un domaine que j’apprécie.



Durant mes années d’études en faculté, j’ai été formé aux métiers du management dans le sport mais aussi dans le tourisme sportif. J’ai été également formé aux métiers de la vente et de la négociation et du management durant mon BTS.

J’ai ainsi eu l’opportunité de faire de nombreux stages qui m’ont permis d’avoir des compétences précises et en phase avec mes objectifs.

En amont, j’ai acquis des compétences dans les techniques de vente et de négociation, et en aval, des techniques de management, de management de projet et de pilotage d’événements sportifs.

Ainsi, ces enseignements et les stages que j’ai effectué m’ont permis d’acquérir des expériences qui me permettront d’être opérationnel en fin d’étude.



Ma personnalité se caractérise par la volonté, l'envie d'apprendre des choses, de transmettre des choses, ce qui démontre ma combativité, mon investissement et mon attention porté durant toute ma scolarité afin de concrétiser mon objectif qui est de devenir chef de projet événementiel dans une entreprise et de pouvoir créer ma propre entreprise dans le domaine sportif.



Cordialement



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamisme