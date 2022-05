Mohamed ELKHAMMARI

Dynamisme, rigueur professionnelle, goût du travail en équipe, conduite du changement sont des atouts qui me permettent de réussir positivement et concrètement à toutes les missions qui me sont confiées.



En outre, Les différents postes occupés m'ont permis de développer des compétences techniques et managériales et de m'adapter facilement à des situations difficiles.



Mon ambition est de pouvoir développer ma carrière professionnelle à travers l'innovation et le leadership, en utilisant mes capacités en communication et mes aptitudes relationnelles



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion des ressources humaines

déploiiyement des objectifs

climat sociale motivé

monté en compétence

la maintenance

Sorties

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad