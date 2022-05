Lauréat de l'école nationale de commerce et de gestion d'Agadir option: gestion financière et comptable, je suis actuellement en stage au sein d'un cabinet d'expertise comptable, et je suis à la recherche d'un poste en qualité de contrôleur de gestion junior ou en stage pré-embauche.



Mes compétences :

Visual Basic

MySQL

MS Project

Microsoft Office

Finance de marché

Finance d'entreprise

Audit comptable

Analyse financière

Comptabilité