Mohamed Elyes LABIDI

Nom : LABIDI



Prénom : Mohamed Elyes



Profession : comédien, vice président de l’association tunisienne de cinéma d’animation, Membre d’Arab Puppet Theatre Foundation









Nationalité : tunisienne







Expériences Professionnelles :





2012/Activation Agent ACT| eviivo Labs



2011/Responsable de projets multimédias à Tekiano.com



2011/Responsable de projets multimédias à Baya.tn



2011/Responsable de projets multimédias à Almasdar.tn



2011/Responsable de projets multimédias a webmanagercenter.com

2010-2012/Responsable Extranet et Réservation à Web Solutions Direct

2008/ Agent de saisie à Web Solutions Direct







Théâtre:



2015/ « Allah Yonsor Sidna » pièce de théâtre de l'ouverture du festival Hammamet 51ème édition écrite par Ezeddine El Madani, Mise en scène par Abdelghani Ben Tara , Rôle : Karakuz

2014/ « Raked Fel Khatt » pièce de théâtre écrite par Abdelghani Ben Tara, Mise en scène par Abdelghani Ben Tara ,Rôle : Le Joker



2014/ « Mariage Silencieux » pièce de théâtre écrite par Alaieddine Chouiref, Mise en scène par Alaieddine Chouiref ,Rôle : Zarga



2014/Directeur executif de la résidence d’artistes en techniques de marionnettes janvier/fevrier 2014



2013/ « Les ficelles du jeu » pièce de théâtre écrite par Dr. Saïd Ben Soliman, Mise en scène par Slah Msaddak ,Rôle : Canino



2012/Directeur exécutif de la résidence d’artistes en techniques de marionnettes Octobre 2012



2012/ « Turgut Rais » pièce de théâtre écrite par Mohamed ben Soltan Al Kacemi, Mise en scène par Moncef Suissi Rôle : commandant de l'Armée de Turgut



2011/ « histoire d’un pays » pièce écrite par Elyes Labidi participer a un évènement international intitulé « after the Springs » avec the Royal Court Theater



2010/ « Beyrouth voile et lumière » avec la fondation arabe du théâtre de marionnettes



2009 / « les rêves de Pinocchio » ; rôle: Pinocchio mise en scène Sleh Msaddak



2008 / « cinéma », rôle: kabyle mise en scène de Hamadi Mezzi



2008/ « saheb al resala rôle » : Saadoun, texte Alaeddine Chouiref et mise en scène Yahia

Hamlaji





2007/ kharref yalli tkharref, conception d’éclairage, texte Alaeddine Ayoub et mise en scène Sleh Msaddak



2007/ré, mi, show, mise en scène de moi-même



2007 / les animaux malade de la peste, rôle: le coq et le renard traduction de Kamal Alaoui et mise en scène Noureddine Ayari



2006/oxygène, rôle: oxygène mise en scène de Sleh Msaddak



2005 / Erostrate, rôle: le tailleur de pierres mise en scène de Moncef Suissi



2004 / familia star1, rôle: Samir le serviteur mise en scène de Moncef Suissi



2002/ la maison éternelle, rôle le pion mise en scène de Noureddine Ayari







Cinéma:



2007/troue, rôle : Ammar, réalisé par Radhwan Dridi



2008/ a moins un, rôle : Sikipon, réalisé par Tarek Ibrahim



2010/ délire scenario et réalisation Elyes LABIDI,



2010/ atelier de travail en cinéma d’animation « youth for the environnement »

2010/scenario « à la recherche d’une histoire »

2010/Avec quelques vidéos filmées pour un mini doc à Beyrouth

2010/Vidéo filmée pour un mini doc sur la maison du bey a Khair-Eddine



Télévision:



2005/ la loi de l’amour, rôle : Anis



2007/ sitcom kiosque, rôle : Brahim (l'émigré)



Radio :



Participation dans une émission enfantine dans shams Fm « show shammoussa »



Formation Professionnelle et artistique :



- Diplômé de l’école d’art et de décoration ( Ead ) spécialité réalisation



-formé en Jeu de l’acteur sous la direction de :



de Moncef Suissi(2005-2006)



Dominique Cook(2008)



-atelier de travail en écriture théâtrale avec "the royal court Theater" et "the british Council"(2007-2008)

Sous la direction de l'écrivain David Greg et April di angles



-atelier de travail en art et techniques des marionnettes avec la fondation arabe du théâtre de marionnettes (2010)



-formé en cinéma d’animation



Informatique:

Photoshop, Office, Internet, avid, combustion,Adobe Premiere



Langues:

Arabe, français, anglais



Centre d'intérêt:

Lecture, natation, volleyball, Voyages, cinéma, photos…



Mes compétences :

Photographie

Scénario

Théâtre

Tourisme