Lina TLILI

Je suis une personne polyvalente, organisée, professionnelle, créative...



J'ai étudié à Paris à l'École Supérieure de Publicité. Suite à l'obtention de mon diplôme en stratégie de communication, j'ai réalisé un stage de fin d'étude en tant que chef de projet dans l'agence de communication "compagnie 360 EURO RSCG".



Par la suite, j'ai travaillé en qualité de commerciale dans le secteur de l'énergie, avec "Direct Énergie", et en tant que chef d'équipe.



Ensuite je me suis expatriée deux ans en Tunisie, j'ai été chef de publicité pour le compte de Internet Management Group, société éditrice des portails : www.webmanagercenter.com, tekiano.com, almasdar.tn et baya.tn.



J'ai par la suite été recrutée en tant que responsable Commerciale dans la société VOCALCOM. Leader mondial des solutions et technologies pour centres de contacts. Editeur de logiciels et intégrateurs de technologie Multicanal.

Ma mission, entre autres, était d'assurer la mise en place de centre de contacts et le suivi des projets de chaque client en développant concretement la gestion de la relation client en Tunisie et à l'étranger...



Je suis expatriée actuellement au Qatar et j'enseigne dans une école française à Doha.



Mes compétences :

Relations clients

Marketing

Enseignement

Management