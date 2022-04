Sami BEN CHARRADA

Cosmos est une agence engineering et telecommunication basée à Tunis, spécialisée dans le:

Consulting.

Planification de transmission.

Planification radio.

Etude LOS PDH et SDH.

Installation et mise en service des liens MW.

Installation et mise en services BSS.

Installation des MAT et des Pylônes.

Acquisition des sites GSM

graphisme (web et print)

web design.



Fournisseur à la base de solutions et services de télécommunication, servant les opérateurs et les fournisseurs de services en Afrique et au Moyen Orient, COSMOS a décidé de se diversifier dans ses activités et à étoffer son portefeuille de services pour mieux servir ses clients et partenaires. Parmi les nouveaux services mis en place, l'IT, le WEB et l'univers du Multimédia en général constituent son nouveau cheval de bataille. Pour réussir ce pari, COSMOS s'est dotée d'une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés ayant à leurs actifs des années d'expérience et des «succes stories» leur permettant de relever les défis les plus audacieux.



Mes compétences :

JavaScript

Communication

PHP

Adobe Photoshop

SEO

Web

JQuery

CSS

Website Design

Macromedia Flash

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Illustrator

Adobe

XML

WordPress

Quark Xpress

Personal Home Page

MySQL

Joomla!

Corel Draw Suite

COM/DCOM

Adobe Indesign

Active Server Pages

ActionScript