Sami BEN CHARRADA

Adam Medical est la branche numérique d'EDITIONS ADAM, un éditeur spécialisé dans les ouvrages en médecine.



Editons ADAM a été créé en 2004. Elle a publié son premier ouvrage en 2008 portant sur l’Anatomie du Membre thoracique, suivi au cours de la même année de l’Anatomie du Membre Pelvien. En 2010, elle a publié l’Anatomie des parois du Tronc et du Contenu du Thorax. Le lancement d’Adam medical a permis d’instaurer la version numérique des volumes mentionnés ci-dessus et de publier les volumes portant sur l’Anatomie Humaine de l’Abdomen, de l’Espace Rétro-péritonéal du Petit Bassin, de la Tête et du Cou et du Système Nerveux Central. La plupart de ces livres sont actuellement disponibles en deux langues : Française et Anglaise.

Public cible : Les ouvrages d’Anatomie sont destinés principalement aux étudiants du premier cycle des études médicales ; ils sont aussi utiles pour les étudiants des deuxièmes et troisième cycles et des praticiens hospitaliers.