Mohamed ENNOURI

Tout au long de mon parcours professionnel, mes responsabilités m’ont permis d’occuper diverses fonctions (management d’équipes multiples, ordonnancement, gestion des approvisionnements, gestion de l’information, élaboration de rapports financiers, contrôle des performances d’entreprise, contrôle et suivi des dérives industrielles…), toutes requérantes qualités relationnelles, rigueur, méthode et maîtrise parfaite des outils informatiques.



Ces postes occupés et diverses tâches exécutées reflètent ma volonté de m’investir, d’approfondir et de varier mes connaissances et de toujours aller vers l’avant dans ces domaines.



Avec un souci permanent du travail en équipe, dans des fonctions opérationnelles ou fonctionnelles, j’ai constamment recherché l’adéquation parfaite des moyens avec les besoins, en attachant une grande importance aux résultats obtenus, à la satisfaction du client ainsi qu’à la satisfaction de mes divers supérieurs et collaborateurs.



Mes compétences :

Outlook

Mfg pro

Hyperion

Office

Movex

Lotus notes

Adonix X3

SPSS

Internet