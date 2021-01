Asma LTIFI

De formation académique: sciences économiques et de gestion, Ma maîtrise est en Marketing et achat avec un diplôme universitaire de Concordia University of Montreal en Digital Marketing.

Mon master professionnel est sur les services de Gestion et des Ressources Humaines Et ma mémoire de fin d'étude est sur les nouvelles technologies d'informations et de communication et leurs impact sur la négociation commerciale.



Mes plusieurs années d'expériences dans différentes compagnies et en occupant différents postes mont permis d'acquérir de solides compétences dans la relation client, la vente, le conseil, la communication, le recrutement et la formation et j'ai fait preuve de conscience professionnelle et de mérite dévolution.



De plus, ma personnalité et mes ambitions sont en plein accord avec ma motivation professionnelle.



Je suis une personne sérieuse, curieuse et soucieuse de me perfectionner. Dynamique et motivée, je sais m'adapter et j'ai le sens de responsabilité et d'organisation.



Mes compétences :

Internet Recruiting

Employment

Marketing

Formation

Recrutement

Commercial

Community management

Prospection

Vente

Formation professionnelle

Service client

Conseil