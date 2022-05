Mohamed ESSABRI

Bonjour je suis à la recherche d une entreprise avec laquelle je pourrai mettre en valeur mes acquis et approfondir mes connaissances grâce à l expérience de ma hiérarchie .

Formé à la vente, j ai beaucoup appris däns le domaine du magasinage et préparation de commande, les differents métiers du bâtiment m ont apportés beaucoup d expérience aussi ...

Ces differents métiers m ont appris à être courageux et soigneux dans mon travail, le commerce et la proximité des gens font que je suis très sociable et m intégré très rapidement dans les équipes , j ai appris à travailler en decale comme en 3/8 .dans la même semaine on travail du matin de l après midi et de nuit .C est pas le courage qui manque, mes differents postes m ont appris à être volontaire , le temps de travail en plus ne m effraie pas.



Je me tiens à votre entière disposition si vous avez besoin de plus amples renseignements

Merci



Mes compétences :

Gestion de stocks

Gestion financière et comptable

Contrôle qualité

Achats

Préparation de commande