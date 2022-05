Mohamed ESSABRI

_____Jeune marocain, âgé de 24ans, originaire de la région de Khénifra, titulaire d'un DUT en régulation industrielle et d'un diplôme d'ingénieur d'état en électronique, électrotechnique et automatique.



_____Je cherche un emploi ou un stage où je peux exploiter toutes les connaissances et les techniques que j'ai acquises tous le long de mon parcours académique, professionnel et relationnel.



_____Motivé, ponctuel et ouvert aux autres ... bref, s'il se trouve que je ne sais pas une information, je suis sure que je sais où et Quand la chercher.





Mes compétences :

Catia v5

Bureautique [Word, Excel, PowerPoint]

OS Windows

Solidworks

Linux

Logiciel LABview

Matlab/Simulink

SQL

Microsoft Project

Microsoft Access

C++

C Programming Language

Assembler