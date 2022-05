Mohamed Essaid BELGHAOUTI

Formations



-Le Volcan de Sidi Ya'koûb (Cartographie des

produits éruptifs, Pétrographie et

Géodynamique) rive gauche de la Basse Tafna

Mars 2011 - Mai 2011

Etablissement : Université d'Oran

Type de formation : Université



-Géodynamique des bassins,figures sédim. de

la coupe Km30 et un modèle des réservoirs

pétroliers dans la région de Béni Abbés à

Béchar

Avril 2009 - Mai 2009

Etablissement : Université

Type de formation : Ecole d’ingénieur



-Étude structurale et pétrographique de la

région de Nédroma

Avril 2008 - Avril 2008

Etablissement : Université

Type de formation : Université



-Étude cartographie de la région de Tafraoui

(Oran).

Avril 2006 - Mai 2006

Etablissement : Université

Type de formation : Université



-Étude paléontologie de la région de

Mostaganem

Avril 2006 - Mai 2006

Etablissement : Université

Type de formation : Université



-Étude sédimentologiste du bassin

secondaire d’Ain Sefra

Avril 2008 - Avril 2008

Etablissement : Université

Type de formation : Université