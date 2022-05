Mohamed EZZAROUALI

Après l’obtention de mon diplôme du baccalauréat scientifique – Option Science de la Vie et de la Terre – j’ai entamé une formation pour l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) en Biologie à la faculté des Sciences Semlalia de l’Université Cadi Ayad de Marrakech. Au cours de ces deux années, je me suis découvert une nouvelle passion pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Voyant que mon intérêt pour les Sciences de la Vie ne cessait de diminuer, j’ai décidé à l’issue de ma deuxième année de rebrousser chemin vers mon nouveau centre d’intérêt. A la suite de cette décision, j’ai intégré l’Institut Supérieur des Technologies Appliquées à Marrakech où j’ai préparé un DTS en « Systèmes et Réseaux Informatiques ».



Mes compétences :

Langages de programmation : C.

Manipulation logiciels bureautique Word, Excel, Ac

Architecture d’un réseau

Gestion des installations

Maintenance informatique

Système d’exploitation: Windows, Linux/Unix

Configuration des Routeurs

Administration système et réseau

Installation des Réseaux

Configuration des Commutateurs

Conception des Réseaux

Diagnostique/résolution des pannes informatiques

Supervision et la sécurité des réseaux