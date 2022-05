Mohamed Ezzeddine MACHERKI

Mon profile académique et professionnel correspond au postes attachés aux domaines de managements de qualité,

sécurité alimentaire, environnemental et de la recherche et développement. Ma formation comme étant un spécialiste dans le secteur contrôle qualité des aliments et hygiène m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles recherchés dans un profile professionnel. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie grâce a une expérience en tant que associée a la recherche qui m'a permis d'acquérir tout nécessaires à la bonne planification et exécution des projet de recherche. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans mon rôle; motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mes compétences :

Programmation

Microbiologie

HACCP

Statistiques

R

C++

ISO 22000

Sécurité alimentaire

Norme ISO 9001

Management

Norme ISO 14001