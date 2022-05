Mohamed Fadhel CHEMLI

INSPECTEUR DE BANQUE : 1991-2002

GÉRANT DE SOCIÉTÉ 2002-2003.

FORMATEUR DES EMPLOYÉS ET CADRES.

ANIMATEUR DE SÉMINAIRE.

FINANCIER CONFIRME DEPUIS L’ANNÉE 2005 AUPRÈS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX .

CONTRÔLEUR DE GESTION CONFIRME.

SPÉCIALISTE DANS GESTION DES ENTREPRISES.

AUDITEUR CONFIRME .

MEMBRE DU CONSEIL MONDIAL DES FINANCES C. M.F. DEPUIS L’ANNÉE 2010 .

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DES FINANCES A.A.F. ANNÉE 2011.



Mes compétences :

DIRECTEUR DE MARKETING

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

DIRECTEUR GENERAL

DIRECTEUR QUALITE DE SERVICES

DIRECTEUR DE RESSOURCES HUMAINES

INSPECTEUR DE BANQUE