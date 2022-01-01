Mohamed Fadhel CHEMLI

INSPECTEUR DE BANQUE : 1991-2002
GÉRANT DE SOCIÉTÉ 2002-2003.
FORMATEUR DES EMPLOYÉS ET CADRES.
ANIMATEUR DE SÉMINAIRE.
FINANCIER CONFIRME DEPUIS L’ANNÉE 2005 AUPRÈS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX .
CONTRÔLEUR DE GESTION CONFIRME.
SPÉCIALISTE DANS GESTION DES ENTREPRISES.
AUDITEUR CONFIRME .
MEMBRE DU CONSEIL MONDIAL DES FINANCES C. M.F. DEPUIS L’ANNÉE 2010 .
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DES FINANCES A.A.F. ANNÉE 2011.
Mes compétences :
DIRECTEUR DE MARKETING
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DIRECTEUR GENERAL
DIRECTEUR QUALITE DE SERVICES
DIRECTEUR DE RESSOURCES HUMAINES
INSPECTEUR DE BANQUE