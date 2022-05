Martine DEFRESNE

Plus de 39 ans d'expérience en Grande distribution, PME-PMI, Para-public, Industries (Chimie, métallurgie, imprimerie) multi-sites, Banque (assurances)

et Office Municipal de la Jeunesse.



- Management d'équipes administratives

- Administration du Personnel/ Paie/ Déclarations sociales/ Gestion des temps/ Tableaux de bord/ Bilan social

- Assistance et conseil des responsables dans leur décision de management

- Création et mise en œuvre des dispositifs RH

- Gestion des budgets et des rémunérations

- Participation à des projets RH et à des projets d’entreprise

- Gestion des situations sociales tendues (PSE; conflits collectifs)

- Relation avec les I.R.P (CE; DP; DS; CHSCT)

- Recrutements (cadre et non-cadre)

- Développement des Ressources Humaines

- Gestion des carrières/ mobilité/ GPE

- Gestion de la Formation du plan au bilan (analyse des besoins, étude des coûts et ingénierie)

- Communication interne et externe

- Recrutement de personnel handicapé, Adaptation du poste de travail à l’handicap

- Intégrer la question du handicap et de la diversité à la culture d'entreprise.



"Chaque homme doit inventer son chemin"



Mes compétences :

Responsable Ressources Humaines

Recrutement E/Ô, À . M, CADRE

Formation interne/externe

Gestion des carrières

Droit du travail

Gestion de la paie, déclarations sociales

Gestion des relations sociales, irp

Gestion des conflits collectifs

Management d équipe

Conseil et accompagnement des opérationnels