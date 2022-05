Louise RIGAL

Consultante Senior au sein du Cabinet de recrutement Hays de Rouen, je suis spécialisée sur les métiers en comptabilité, finance, paie et ressources humaines pour des contrats de travail temporaire, CDD ou CDI. J'interviens sur la région de la Haute et Basse Normandie.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous aide à atteindre vos objectifs de carrière ou à recruter un nouveau candidat.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Comptabilité

Conseil

Création d'entreprise

Finance

Gestion de projet

Humanitaire

Recrutement

Recrutement commercial