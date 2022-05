Patrice DEFRESNE

Bonjour à tous,

Juriste de formation,humoriste par filiation intellectuelle(quand on a les initiales de Pierre Dac,Pierre Desproges et Pierre Doris,comment faire autrement?),fondu de jazz,j'ai sévi pendant 4 ans à la Faculté de Droit de Rouen,comme assistant,et depuis 1974,j'étudie les élus avec l'oeil de l'entomologiste tout en leur servant de Directeur Général des Services,entre autres à Marcq-en-Baroeul,Nimes,Vichy,Corbeil-Essonnes et,last but not least,Arras.J'ai fait aussi bien d'autres choses,mais il serait trop long d'en parler ici.Depuis Octobre 2010,je suis un heureux retraité très actif,doté de 4 enfants dont les 2 dernieres ont 10 et 8 ans,d'un petit fils de 2 ans,et d'une femme qui m'a fait m'exiler,moi le normand,en Midi-Pyrenées,à Cahors.Littérature,journaux,jazz,jardinage

,sports(10kms par jour de marche à pied),convivialité(oh que oui!!!!)et bien d'autres choses encore sont mon lot quotidien.

J'aurais mille choses de plus à écrire,mais pour un début.....Alors,si vous voulez en savoir plus,contactez-moi,venez me voir si nous sommes proches,et...à bientot!



Mes compétences :

Humoriste

Ressources humaines

Direction générale

Management