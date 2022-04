Florence DURAND

Installée AUTO ENTREPRENEUR, depuis mon domicile

je propose mes services de 30 années d'expérience en secrétariat en télé services (TELETRAVAIL):

petits travaux de secrétariat en FRAPPE :biographie, thèse, mémoire, compte rendu, frappe dactylographique au kilomètre, retranscription d'enregistrements vocaux,rédaction d'annuaire, corrections de frappe de l'étranger.

je me bats activement pour surmonter ma maladie et la faire connaitre, C'est une spondylarthrite ankylosante

le traitement lourd que je dois assumer au quotidien me limite dans les déplacements, et exige une adaptation quotidienne à la maladie et ses conséquences

j'invite et incite de tout coeur et encourage chaque malade, chacun de nous et ses proches à aller de l'avant et ne jamais baisser les bras. Et tous ceux qui ont un handicap à le faire connaitre et montrer une image positive des malades.



Mes compétences :

Ecoute

Motivation