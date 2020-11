Florence DURAND

En recherche Active sur postes de RRH/HRBP ou de Responsable Relations clients ou d'organisation d'Evénements



Expérience confirmée de RRH/HRBP

Recrutement - GPEC- Animation des People Review - Relations Sociales Conseil auprès des managers/opérationnels en matière de droit social, de conduite du changement, de gestion de leurs équipes et de recrutement. - Gestion des contrats - Gestion des procédures disciplinaires et Contentieux - Gestion des ruptures collectives - Mise en place d'actions de formation en lien avec la stratégie de lentreprise et les compétences des collaborateurs -



Expérience entrepreneuriale confirmée dans le secteur de L'Hôtellerie - Restauration :

Création - Gestion d'un Hôtel Restaurant à St Martin (Caraïbes)

Gestion de la e-réputation de l'Etablissement

Gestion e-Booking - Organisation Evénementielle - Gestion de la Relation Clients



Expérience confirmée de Consultante en RH

Conseil en RH

Bilans de Compétences

Gestion des Carrières - Accompagnement à la reconversion professionnelle -