Jacqueline ARBOGAST

- Présidente-fondatrice de Stratégies-Évolution, spécialisée dans les formations et conférences



- Formatrice experte en RH : relations humaines, communication interpersonnelle, intelligence relationnelle, sabotage au travail, retraite et deuil, j'anime des conférences, des ateliers et des formations sur mesure dans divers organismes et/ou entreprises. Elles sont ciblées, adaptées selon les besoins.



- Auteure des livres :

"Le dico pour des relations saines " Outils pour développer votre intelligence relationnelle paru en janvier 2014 chez Béliveau éditeur

"Les saboteurs sont parmi nous" paru en février 2009 aux éditions LER, en collaboration avec Frédérique Chatain.

Vous pouvez me faire part de vos commentaires et /ou témoignages de manière confidentielle sur contact@jarbogast.com



- Intervenante invitée ou animatrice de chroniques pour plusieurs radios.

Pour les entendre, aller sur : http://jacquelinearbogast.com/category/medias/



Auteure d'infolettres mensuelles

Si vous désirez vous inscrire et/ou les lire allez sur :

http://jacquelinearbogast.com/info-lettre/



- Auteure d'articles et de chroniques que vous pouvez lire sur :

http://jacquelinearbogast.com/produits/



- Mentor, Coach de vie et coach d’affaires

J’aide, je guide, j’accompagne, je supervise des personnes dans leur démarche afin de les aider à grandir, s’épanouir, trouver des solutions: http://jacquelinearbogast.com/coaching/



- Enseignante

Je forme et je supervise des étudiants et des professionnels dans différents centres.



- Thérapeute d’orientation humaniste

Je reçois en consultation des personnes en individuel, des couples et des familles: http://jacquelinearbogast.com/psychotherapie/



J'utilise différentes approches dont :

- la thérapie familiale et conjugale systémique

- la PNL (Programmation Neuro Linguistique)

- la thérapie brève

- la thérapie orientée vers les solutions

- l’analyse transactionnelle

- le coaching

- la méthode ESPERE (Jacques Salomé)

- l’approche en biologie totale



Je réponds également à des demandes de programmes d'aide.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Programmation neuro-linguistique

Développement personnel

Coaching

Ecriture

Formation

Accompagnement

Relationnel

conférencière