Dan ARBOGAST

Instructeurs d'apnée professionnels, nous avons crée, avec ma binôme préférée Aude , une école d'apnée loisirs et plaisirs : FIFTY SHADES OF BLUE

Ensemble nous proposons des expériences en apnée originale, loin de toute recherche de performance. Nous souhaitons juste partager une approche ludique et sensorielle de l'apnée : voile et apnée, sous glace, escape game en mer en apnée, eau'lympiades...



Précédemment :

Consultant , business development, marketing BtoB



Développement Commercial :

Approche Grands Comptes, prospection, négociation, apports d'affaires, suivi



Recrutement :

Recrutement de cadres évoluant dans les centres d'innovation en recherche & développement, les usines, les distributeurs, et sur les fonctions support de direction générale, marketing, commercial, achats, affaires réglementaires..

Approche spécifique pour le secteur cosmétique au sein deArray



Marketing & Communication :

Tous les outils de communication de lentreprise: site web, SEO, webmaster délégué



Positionnement de l'offre :

Analyse de la valeur, Pricing strategy et veille automatisée, rédaction d'argumentaires



Activités personnelles :



www.aidafrance.org (Fédération internationale d'apnée) :

Vice Président France, juge, instructeur



www.7eapnee.fr :

Moniteur d'apnée, tuteur de formation de moniteurs, compétiteur et responsable du groupe compétition.



www.3i3s.org : Membre fondateur

Lobbye pour les technologies satellite.

Responsable de la communication en ligne et de l'animation du site internet.



