Mohamed Fadhel SFAXI

Je suis Sfaxi Mohamed Fadhel de la Tunisie je suis un expert comptable mémorialiste à KPMG Tunisie , je suis trés intéressé par le domaine des affaires,des technologies d'information et ses effets sur le business,l'audit et le consulting financier.



QUALIFICATIONS

IFRS/IAS and Tunisian Accounting Standards.

Tax, labor and corporate law.

Financial management and cost accounting.

Audit experience in financial services, retail, manufacturing, transport, services and public sector industries.



Je suis trés ouvert à toute consultation concernant mes qualifications.



Mes compétences :

Consulting

Conseil fiscal

Audit

Droit des sociétés

Comptabilité

IFRS

Sage Accounting Software

SAP-FI- Reporting

SAP IS T

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Business Objects