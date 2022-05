Mohamed Fadhel SFAXI

Ingénieur Géologue géotechnicien en mission de supervision d'assistance au maître d'ouvrage (ERAMET-COMILOG) et de contrôle des travaux de terrassement et de mise hors d'eau dans le cadre du projet de construction du Complexe Métallurgique de Moanda.



J'ai assuré le suivi et la supervision de plusieurs chantiers :



- Ouvrages Hydrauliques : Buses, dalots, ouvrages de franchissements ...

- Campagne géotechnique : Réalisation de SC, SP, Piézo, Inclino, Clouage, Micro-pieux ...

- Barrage d'eau : Digue, évacuateur de crues, tour de transfert, pose de conduites de refoulement, ...

- Ouvrages de stabilité de talus : Perrés maçonnés, mur de soutènement, ...

- Réseau VRD : Pistes, voiries, caniveaux, réseau de drainage, mèches, drains, ...

- Stockage de déchets dangereux : verse à résidus, bassins de rejets industriels, bassin de boue, ...



Domaine de compétences :



Essais géotechniques de laboratoire

Interprétation des essais de laboratoires et in-situ

Calculs géotechniques

Reconnaissance des sols

Auscultation des ouvrages

Sondages géotechniques, dimensionnements des fondations et des ouvrages

Mécanique des sols

Mécanique des roches diagraphie des sondages

Topographie

Géologie appliquée à la génie civil

Mécanique des fluides

Hydrogéologie

Hydrologie

Hydrodynamique souterraine

Géophysique appliquée à la géotechnique

Géologie structurale

Télédétection



Mes compétences :

Ms office

Communication

Géologie

Suivi de travaux

Géotechnique