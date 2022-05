Je suis Mohamed Fadil AIT SALEM, ingénieur d’Etat en informatique, lauréat de l’ENSIAS promotion 2006.



J’ai débuté ma carrière dans le domaine des télécommunications. Un domaine riche et prometteur dans le monde entier. En suite j’ai intégré le premier régime de retraite au Maroc en termes de fond, le RCAR/PP CDG.



Au début de mon cursus professionnel j’étais particulièrement intéressé par les nouvelles technologies tels que, GED/WorkFlow, BPM, Data Warehouse, J2EE... . j’étais aussi toujours attiré par tout ce qui est en relation avec la gestion de la carrière professionnel et le développement humain, tel que, la programmation neuro-linguistique et le développement des compétences individuelles et personnelles et le maitrise de soit. Ceci en se référant à des livres et enregistrements d’Ibrahim Fiki et Salah Rachid.



Après avoir porté un intérêt particulier à la programmation neuro-linguistique, j’ai pu acquérir un grand nombre de qualités clés en matière de maitrise de soit, de gestion stratégique de la carrière et d’amélioration continue des compétences potentielles.



Je me suis donc orienté vers d’autres sujets et métiers plus modernes et plus intéressants, à savoir :

- Gestion de Portefeuilles de programmes et de projets

- Contrôle de gestion

- Project Management Office

- Balenced scorecard

- Total Quality Management

- La Finance



Actuellement je me suis planché sur un Master Spécialisé en Management de Projets et de Programmes qui m'aidera sans doute à acquérir de grandes connaissance dans le domaine de management. et qui sera suivi, si dieu le désire d'un ensemble de certification de grande taille. Ce qui constituera sans doute un un point de franchise vers un monde de succès.



Mes compétences :

Balanced Scorecard

BSC

Data warehouse

GED

Gprs

Microsoft Sms

NLP

PMBOK

PMP

PNL

Retraite

Scorecard

Stratégie

Telecom

WAP

Workflow