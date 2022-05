Mohamed Falilou FALL

Je suis jeune professionnel motivé, curieux et passionné par l'analyse des données et le Big Data.



Compétences:

-Effectuer des études en statistique et en informatique: Exploitation de bases de données.



-Effectuer des études en datamining: exploitation du datawarehouse,piloter un projet web mining.



-Réaliser des travaux d'analyse décisionnelle: exploitation statistique des bases de données.



-Réaliser des outils d'aide à la décision.



-Définir les indicateurs de performance, suivre ces indicateurs et mettre en place la gestion des tableaux de bord d'aide à la décision pour le pilotage d’équipes Marketing, Achat et Communication.



-Mesurer les effets des campagnes marketing sur les résultats nets.



-Prise en charge réseau.



Mes compétences :

SAS

R

SPSS

Cisco

Business Intelligence

Community management

Benchmarking

MLM

Webmarketing

Webmaster

Élaboration de tableau de bord