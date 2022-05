Mohamed Fares KHALFALI

Actuellement en période de préavis de mon CDI touchant à sa fin en Aout 2017, je suis en recherche active d'un poste dans le domaine des méthodes d'industrialisation matériaux.



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Bac+5 et fort de 3 années d'expérience dans ce domaine, j'ai eu la chance d'appréhender, en tout ou partie, l'ensemble des processus liés à l'industrialisation des produit et la gestion des projets industriels.



Mes expériences m'ont permises d'acquérir des compétences techniques, organisationnelles, d'adaptation et relationnelles que je serai ravie de mettre au service d'une entreprise m'offrant la possibilité de m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

Microsoft Office

Mastercam