Actuellement titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en géomètre topographe à l’institut ISBTP Errahma Casablanca, et baccalauréat série sciences de la vie et de la terre, C’est avec à l’intérêt que je souhaiterai mettre mes connaissances théoriques et pratiques ainsi que mes qualité humaines au service de votre entreprise pour un poste géomètre topographe



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access